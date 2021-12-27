РИАМО - 27 дек. Праздничная площадка фестиваля «Путешествие в Рождество» в столичном районе Коптево приглашает любителей хоккея посмотреть игры и тренировки профессионалов в конце декабря и начале января. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Гостям площадки предлагают 3 формата досуга: тренировки, яркие хоккейные челленджи и захватывающие выставочные игры. На лед катка на Коптевском бульваре выйдут молодые спортсмены, которые уже могут поделиться своим опытом. В рамках тренировок будет продемонстрирована не только отработка разных элементов, но и интересные детали, которые следует знать начинающим спортсменам.

Хоккейные челленджи - это демонстрация высокого мастерства профессионалов. На выставочных играх болельщики смогут полюбоваться настоящим сражением команд на льду.

В программе будут участвовать кандидат в мастера спорта по хоккею с шайбой, серебряный призер Молодежной хоккейной лиги в составе ХК «Красная Армия» Всеволод Крамарев, кандидат в мастера спорта по хоккею с шайбой, воспитанник ХК «ЦСКА», игрок Высшей хоккейной лиги России Иван Агеев, а также игрок Высшей хоккейной лиги, клуба «Динамо» Владимир Дьяченко и другие.

Выставочные игры на катке состоятся 3, 4, 5, 6 и 7 января, тренировки проведут 28 и 29 декабря. Также зрителей ждут на хоккейных челленджах 8 и 9 января. Начало всех мероприятий в 11:00.

Спортивные мероприятия являются неотъемлемой частью программы городского фестиваля «Путешествие в Рождество». Зимние виды спорта можно назвать одними из самых популярных у жителей и гостей Москвы. В этом году посетители фестивальных площадок могут покататься на коньках, сыграть в керлинг, увидеть выступления профессиональных хоккеистов.

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