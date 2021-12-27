РИАМО - 27 дек. Банк России отправил в кредитные организации новую форму отчетности, согласно которой регулятор будет запрашивать информацию о всех транзакциях между физлицами, сообщает РБК.

В частности, это будет касаться персональных данных отправителей и получателей средств. Как сообщил изданию представитель QIWI, Центробанк будет отправлять запросы по новой форме с 2022 года.

Отмечается, что основной целью изменения порядка предоставления отчетов является оптимизация тех данных, которые поступают от банков. Также это должно помочь актуализировать информацию о платежных услугах. Регулятор будет пользоваться данными для анализа всего рынка страны, а также в территориальном разрезе.

ЦБ интересуется информацией о всех входящих и исходящих переводах между физлицами с карты на карту, со счета на счет, между электронными кошельками, через Систему быстрых платежей и другие способы передачи денежных средств. По каждой операции банки будут должны предоставлять номера карт отправителя и получателя, данные кредитных организаций, уникальный ID клиента, цель перевода, сумму, дату и время перевода.

Запросы будут формироваться как по всем переводам за определенный период, так и отдельно по конкретным операциям. Новая форма отчетности станет способом борьбы с нелегальными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид и криптовалютных обменников. По мнению экспертов, это также может быть связано с борьбой с серыми предпринимателями.

«Эти данные могут быть использованы для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на карту платежи за свои товары или услуги», – отметил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Подозрительными Центробанк считает большое количество получателей и плательщиков, большое количество проводимых за сутки операций, большие объемы средств при переводах между физлицами, а также отсутствие операций для оплаты товаров и услуг.

Сложность для передачи отчетов в новой форме будет представлять опасность взлома. Если ЦБ РФ будет запрашивать данные за продолжительный период, их придется записывать на электронные носители и передавать физически. Кроме того, сбор информации повысит нагрузку на процессинговые сервисы, так как массив данных будет огромным.

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