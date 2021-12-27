РИАМО - 27 дек. В Москве во время катания на тюбинге погиб 15-летний подросток, следователи проводят проверку по факту произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

Инцидент произошел вечером 26 декабря около Каширского шоссе. 15-летний мальчик катался на тюбинге на необорудованном склоне и наехал на дерево. Подросток ударился головой и погиб на месте.

«Следователи работают на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сказала Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила она.

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