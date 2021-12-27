РИАМО - 27 дек. Семь человек спасено во время ликвидации пожара в жилом доме на бульваре Маршала Рокоссовского в столице, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

Возгорание произошло в 9-этажном доме. В одной из квартир на 6-м этаже горели личные вещи и мебель. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.

В 00:35 пожар был локализован, а в 00:38 его полностью ликвидировали. С вышележащих этажей спасли 7 человек.

Сведений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

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