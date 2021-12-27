РИАМО - 27 дек. В понедельник в столице и области будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег и до минус 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве в дневные часы составит минус 9 — минус 7 градусов, по области минус 11 — минус 6 градусов.

Ветер будет дуть западного направления, его скорость составит 2-7 м/с. Содержание кислорода будет в пределах нормы.

По данным синоптиков, в понедельник ожидается рост атмосферного давления, его перепады могут сказаться на самочувствии жителей региона. Рекомендуется проводить время на свежем воздухе и больше двигаться. Кроме того, следует выполнять рекомендации лечащего врача.

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