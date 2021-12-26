РИАМО - 26 дек. Специалисты управляющей компании «ПИК-Комфорт» устранили последствия затопления подземного паркинга в одном из домов жилого комплекса «Саларьево парк» в новой Москве, сообщили РИАМО в пресс-службе организации.

Ранее жители разместили в Сети видео затопленного паркинга. Инцидент произошел в воскресенье. Машины стояли по днище в воде, которая продолжала прибывать.

«По адресу: ул. Саларьевская, 14, корп. 2, произошла авария на внешних сетях, в результате чего был частично подтоплен подземный паркинг. Последствия аварии устранены силами технического персонала управляющей компании и клининговой службы», — сообщили в пресс-службе.

Также сотрудники компании откачали воду и провели уборку помещений.

27 декабря начнутся осмотры кладовых для составления актов и дальнейшей работы по компенсации ущерба согласно действующему законодательству.​