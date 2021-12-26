РИАМО - 26 дек. Состояние преддиабета считается опасным для здоровья, но его можно научиться контролировать. Для этого нужно поменять некоторые привычки, сообщила врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии, кандидат медицинских наук Института клинический медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Олеся Гурова.

При предиабете у человека уровень сахара в крови повышенный, но он недостаточно высок, чтобы диагностировать сахарный диабет 2-го типа, сообщает Nation News.

«Рекомендации по питанию обычные. Они одинаковые при диабете, предиабете и излишнем весе: меньше жира, меньше сахара. И важно подчеркнуть, что режим питания второстепенен к рациону питанию, к тому, что ест человек и в каких количествах», — сказала врач.

Она отметила, что обычно при преддиабете рекомендуются частые перекусы, но у некоторых людей этой будет выглядеть как бесконечное жевание.

«Не сидеть после еды — адекватная рекомендация. Что касается совета не пропускать прием пищи — идея в том, что человек должен питаться без больших и маленьких перерывов. То есть, чтобы человек не «разгонял» свое чувство голода, потому что в таком состоянии он ест гораздо больше», — пояснила специалист.