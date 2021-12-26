РИАМО - 26 дек. Состояние преддиабета считается опасным для здоровья, но его можно научиться контролировать. Для этого нужно поменять некоторые привычки, сообщила врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии, кандидат медицинских наук Института клинический медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Олеся Гурова.
При предиабете у человека уровень сахара в крови повышенный, но он недостаточно высок, чтобы диагностировать сахарный диабет 2-го типа, сообщает Nation News.
Она отметила, что обычно при преддиабете рекомендуются частые перекусы, но у некоторых людей этой будет выглядеть как бесконечное жевание.
«Не сидеть после еды — адекватная рекомендация. Что касается совета не пропускать прием пищи — идея в том, что человек должен питаться без больших и маленьких перерывов. То есть, чтобы человек не «разгонял» свое чувство голода, потому что в таком состоянии он ест гораздо больше», — пояснила специалист.
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