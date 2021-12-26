РИАМО - 26 дек. Режиссер Александр Роднянский на своей странице в Instagram разместил собственный рейтинг самых важных российских фильмов текущего года, сообщает Nation News.

Он отметил киноленту Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал». Фильм был представлен на кинофестивале «Кинотавр» в 2021 году. Также он включил в топ киноленту «На близком расстоянии» Григория Добрыгина.

«Последовательность не имеет значения. И прошу простить упоминание двух картин, к которым я имел отношение, но без них список неполон», — уточнил Роднянский.

Кинодеятель оценил драму Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Еще в списке режиссера оказалась якутская картина Владимира Мункуева «Нуучча».