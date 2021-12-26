РИАМО - 26 дек. Итальянский журналист Альфредо Педулла рассказал об интересе европейских клубов «Дженоа» и «Верона» к российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку. Об этом сообщает Газета.ru.

Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре прошлого года. До переезда в Бергамо он 7 лет выступал за московский «Локомотив». Футболист был одним из лидеров команды.

По информации Transfermarkt, рыночная стоимость спортсмена составляет 13,5 млн евро. Контракт россиянина с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

В этом сезоне 26-летний полузащитник всего 12 раз появился на поле в футболке «Аталанты». Он отметился одним забитым мячом. Ни одного матча Миранчук не провел полностью, поэтому иногда появляются сообщения о том, что он может покинуть клуб.