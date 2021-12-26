РИАМО - 26 дек. Исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов заявил, что концепция об отказе от курения в России может привести к увеличению проблемы, а не ее решению. Об этом сообщает Газета.ru.

«Инициатива борьбы с табаком и с табакокурением через очередную концепцию не первая и, вероятно, не последняя. Это тупиковая инициатива», — сказал Лоскутов.

Также он напомнил, что треть населения, которая курит табак, это не самые дурные люди в России, поэтому надо предлагать им «умные альтернативы».

По его словам, меры по запрету табакокурения в стране могут повлиять лишь на 10% курильщиков. А при полном запрете люди начнут покупать некачественный товар.