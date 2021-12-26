РИАМО - 26 дек. В магазине «Золотое яблоко» в столичном торговом центре «Метрополис» неизвестный мужчина, по словам сотрудниц магазина, начал стрельбу. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

При этом неизвестный кричал: «Я всех вас ненавижу!». По предварительным данным, в произошедшем инциденте пострадавших нет.

«Я подвозила трех девчонок, которые работали в этом магазине, у одной из-за шока начался приступ астмы, остальные кое-как смогли объяснить, что произошло. Девочкам лет по 18-20. Выбежали в одних футболках», — рассказал один из посетителей ТЦ.

Ранее в ГУ МВД РФ по Москве отметили, что неизвестный пытался украсть товар из магазина. Когда его задержали охранники, он показал предмет, похожий на гранату, и скрылся. Сейчас его разыскивают.