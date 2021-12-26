РИАМО - 26 дек. В торговом павильоне ТЦ, расположенного на Ленинградском шоссе столицы, предварительно, мужчина пытался похитить товар, его задержали охранники, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Тогда подозреваемый в краже показал охранникам предмет, похожий на гранату, а скрылся с места происшествия.

Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Пострадавших в данном происшествии нет. Полицейские принимают меры к задержанию злоумышленника.

В воскресенье вечером из ТЦ «Метрополис» эвакуировали посетителей из-за информации о мужчине с гранатой на территории торгового объекта.

В Сети появилось видео эвакуации людей из ТЦ «Метрополис» в Москве>>