РИАМО - 26 дек. Посетительница столичного торгового центра «Метрополис» разместила в Instagram видео с проходящей там эвакуацией людей.

«В «Метрополисе» эвакуация. Почему, не знаю», - написала @_elenaermakova.

На видео видно, что люди быстро идут по торговому центру, некоторые бегут. Также есть те, кто снимает происходящее на телефон.

Пользователь Twitter @anadywolf добавил, что ждал заказанное какао в ТЦ, когда началась эвакуация.

Ранее очевидцы сообщили, что в ТЦ находится мужчина с гранатой. К магазину стянуты наряды полиции.