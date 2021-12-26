РИАМО - 26 дек. Очевидцы сообщили о мужчине с гранатой в торговом центре «Метрополис» в столице, посетителей срочно эвакуируют из здания, сообщает РЕН ТВ.

В интернете уже появились кадры эвакуации людей из торгового центра. Посетители выбегают на улицу без верхней одежды.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что инцидент скорее всего случился в магазине «Золотое яблоко» на территории ТЦ. Информация по происшествию уточняется.

К месту ЧП уже стянуты сотрудники полиции.

В Сети появилось видео эвакуации людей из ТЦ «Метрополис» в Москве>>