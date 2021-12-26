РИАМО - 26 дек. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что этот год был сложным в плане пандемии коронавирусной инфекции и следующий год «ничего радужного не сулит». Об этом сообщает Газета.ru.

Представитель Кремля также добавил, что в 2022 году ожидается «какое-то количество очередных волн» Covid-19. При этом он считает, что страна выбралась «из ковидной ямы», и реально располагаемые доходы россиян стали расти.

«Скромно, недостаточно, но этот рост есть», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, этот рост доходов жителей страны во многом нивелирует инфляция, которая является «большой головной болью» для правительства РФ, а также «болезнью, от которой страдает весь мир».