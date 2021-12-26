РИАМО - 26 дек. Работники подразделений Московской областной противопожарно-спасательной службы провели патрулирование на акватории Подмосковья. Они напомнили рыболовам о мерах безопасности при нахождении на льду, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов уточнил, что в рамках профакции «Тонкий лед», которая началась в регионе 1 декабря, спасатели измерили толщину льда и разъяснили рыбакам и любителям активного отдыха правила безопасного поведения на водных объектах зимой.

«В патрулировании было задействовано 167 человек личного состава. Спасатели и пожарные произвели замеры льда водоемов Подмосковья, данные мониторинга переданы в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитетов», – добавил Пестов.

По его словам, морозы, которые были в регионе, дали возможность ледовому панцирю на водоемах немного нарасти. Это обрадовало любителей зимней рыбалки.

«Заядлые рыбаки сразу устремились подальше от берега в надежде на лучший улов и надеясь, что лед уже достаточно прочен. Однако это далеко не так. На некоторых водоемах толщина ледовой поверхности достигла величины в 30 см. Но это говорит только о том, что на данном участке водоема лед имеет такую толщину», - сказал начальник «Мособлпожспаса».

Он подчеркнул, что в нескольких метрах от прочного льда может быть место с тонким льдом.

«На одном и том же водоеме толщина льда не бывает одинаковой по всей площади. Это нужно учитывать и не терять бдительности», – заключил Пестов.