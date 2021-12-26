РИАМО - 26 дек. Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин считает, что с фигуристкой-одиночницей Елизаветой Туктамышевой потупили плохо, не включив ее в состав сборной страны на чемпионате Европы по фигурному катанию. Об этом сообщает Газета.ru.

«Как же уродски поступили с Туктамышевой. Прям тьфу», — написал Уткин в своем Twitter-акккаунте.

Сборную страны сформировали по итогам прошедшего чемпионата России. Так, в команду вошли Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, которые заняли призовые места турнира. Елизавета Туктамышева едет на европейский турнир в качестве запасной.

Чемпионат Европы состоится в Таллине с 12 по 16 января 2022 года.