РИАМО - 26 дек. Проектирование центрального участка Калининско-Солнцевской ветки метрополитена закончено, но в ближайший год работы здесь не начнутся, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Там очень сложные грунтовые условия и огромные водопритоки. Чтобы справиться с ними, придется строго контролировать поступление воды в тоннели, применять специальные методы проходки на больших глубинах - с нижней отметкой конструкций 80-90 м», - пояснил Бочкарев в интервью «Российской газете».

Он добавил, что примерно так строители работали на станциях «Парк Победы» и «Шереметьевская». Это непростой и даже опасный труд, ведь неслучайно во времена СССР за эту работу не взялись.

«Но метро здесь нужно, правда, не как предмет первой необходимости. Основная задача сейчас - запуск БКЛ», - сказал заммэра.

Он напомнил, что до 2025 года планируется открыть еще 25 станций городской подземки. Так, в мегаполисе будут строить Троицкую ветку, а еще начнутся работы по прокладке Бирюлевской линии.

Планы по строительству метро до 2027 года>>