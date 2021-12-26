РИАМО - 26 дек. Российский президент Владимир Путин отметил, что сам старается выбирть подарки своим внукам на Новый год. Об этом сообщает Газета.ru.

«Но, я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам», — рассказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он выразил надежду, что подарки его внукам понравятся.

Ранее президент пошутил, что в новогоднюю ночь он вместе с близкими планирует послушать поздравление главы государства.