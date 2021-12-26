РИАМО - 26 дек. Подземный паркинг жилого комплекса «Саларьево парк», который находится в новой Москве, затопило водой, сообщается на странице ЖК в Instagram salarevolife.

Там размещены видеоролики, на которых можно увидеть, что автомобили стоят в воде по днище. Также вода продолжает прибывать.

В паркинге сработало пожарное оповещение. Всех, кто находится в помещении, попросили его покинуть.

Кроме того, жильцам рекомендуют выгнать машины из паркинга, так как вода прибывает очень быстро.