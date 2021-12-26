РИАМО - 26 дек. В декабре международное волонтерское движение DaDobro проводит в России акцию «Время чудес», в рамках которой дети-сироты и подопечные домов престарелых могут посмотреть онлайн-трансляции спектаклей и экскурсий по выставкам, сообщают организаторы.

В рамках акции сотрудники компаний-партнеров организуют выезды своих подопечных в кинотеатры и приезжают к ним в гости с подарками.

При этом из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом году также запущен всероссийский онлайн-марафон «Время чудес». Для его проведения организована единая онлайн-площадка с виртуальными комнатами каждого региона, в которой в дни марафона транслируются сказочные спектакли и экскурсии по выставкам.

Трансляции из каждой комнаты онлайн-площадки проводятся для всех детских домов в России. Акция охватит более 43 тыс. ребят. Такой же формат с добавлением поздравлений от детей предусмотрен и для домов престарелых. Планируемый охват - свыше 300 тыс. пожилых людей.