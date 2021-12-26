РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Подольская молодежная команда «Русские Витязи» победила в матче с «Капитаном» со счетом 9:3, сообщается в группе «МХК «Русские Витязи» в соцсети «ВКонтакте».

Подмосковное дерби между «Русскими Витязями» и ХК «Капитан» выдалось максимально зрелищным. В этой встрече было заброшено 12 шайб.

«Русские Витязи» реализовали девять моментов, три из них в численном меньшинстве.

Подольская команда одержала уверенную победу над гостями из Ступина. Вторая встреча с «Капитаном» состоится 27 декабря.