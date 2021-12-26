РИАМО - 26 дек. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Егорьевск проводит торги в электронной форме по аренде земельного участка в Егорьевске площадью 8950 кв. м на ул. Бронницкой под бытовое обслуживание, сообщает пресс-служба комитета.

Арендатор сможет разместить на участке объекты капитального строительства, предназначенные для оказания бытовых услуг населению - ателье, парикмахерские, прачечные, химчистки и т. д.

Земельный участок предоставляется в аренду на 13 лет и 2 месяца. Стартовая цена – 251 187 рублей в год.

Участок расположен недалеко от центральной части города в жилом частном секторе. Рядом находится остановка общественного транспорта.

Заявки на аукцион принимаются до 28 января на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 77826). Аукцион состоится 1 февраля.