РИАМО - 26 дек. Развод в зрелом возрасте может стать тяжелым ударом, который тем не менее можно пережить, выбрав правильную тактику поведения, сообщает aif.ru.

«Неважно, что послужило причиной для расторжения брака, развод после 40 лет — это серьезная и болезненная потеря. Потеря значимого человека, уклада жизни, того, что за многие годы стало привычным, важным и ценным. При этом тяжелее всего переживает разрыв отношений тот, кто развода не хотел, кто предпринимал усилия и пытался исправить ситуацию в семье», — сказала психолог Инна Кузнецова.

По ее словам, первый шаг на пути душевного излечения - это принятие того факта, что жизнь изменилась и в ней теперь нет человека, который раньше был рядом. В этот период могут возникать самые разные чувства - от обиды и злости до отчаяния и страха. Однако нужно разрешить себе проявлять любые эмоции - это второй шаг на пути к обретению спокойствия. При этом не стоит на эмоциях совершать импульсивные поступки, например, выяснять отношения с бывшей половинкой.

Когда сильные эмоции спадут, психолог посоветовала подумать о себе и пожалеть себя, не доходя до самобичевания и деструктивного поведения - запоев, загулов и так далее. Делая третий шаг к новой жизни, нужно баловать себя и исполнять свои желания.

Четвертый шаг - осознание того, что жизнь не кончилась и в перспективе открываются новые возможности, тем более уже накоплен житейский опыт и мудрость. В это время можно вернуться к юношеским увлечениям или найти новое хобби, экспериментировать с внешностью, получая от этого положительные эмоции.

Финальный, пятый шаг для обретения нового себя - это постановка дальнейших целей, устремленность в будущее, в котором будут уже другие люди.