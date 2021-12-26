РИАМО - 26 дек. Специалисты восстановили на 98% энергоснабжение после возгорания на подстанции Залесье-1 в городском округе Дубна, коммунальное хозяйство работает в полном объеме, сообщили РИАМО в администрации муниципалитета.

В воскресенье на подстанции, которая принадлежит Дубненскому машиностроительному заводу им. Н.П. Федорова, случился пожар. Жители Большой Волги остались без света, а в левобережной части Дубны не были ни электричества, ни воды.

«С 16:09 начали восстанавливать энергоснабжение, мы уже уведомили граждан в общедомовых чатах. Сейчас уточняется из-за чего было возгорание на подстанции. Не исключено, что на высоковольтной линии был просто скачок напряжения, и из-за этого произошло возгорание на трансформаторе», — рассказали в администрации.

В городе с 16:30 запустили холодное водоснабжение, котельную сразу же перевели на дополнительный источник питания. Сейчас уже идет плановое подключение. Все системы жизнеобеспечения работают в полном объеме.

В настоящее время энергоснабжение восстановлено примерно на 98%, управляющие компании следят за обращениями жителей и устраняют возникающие проблемы.