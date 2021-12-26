РИАМО - 26 дек. Мама 9-летнего вундеркинда Алисы Тепляковой Наталья раскритиковала предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, психолога Александра Асмолова о прекращении обучения ее дочери в вузе. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Асмолов предложил закончить эксперимент с обучением ребенка в МГУ, так как данная ситуация может привести к нарушениям в психическом и физическом развитии девочки.

Теплякова отметила, что преподаватель в вузе игнорирует проблему травли ее дочери, а также советует Алисе покинуть учебное заведение.

«Уважаемый господин Асмолов! А вы, как один из ключевых специалистов-психологов в МГУ и в России, всем детям, которых травят в образовательном учреждении за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?» — сказала в ответ на предложение специалиста мать 9-летней студентки.

9-летняя Алиса Теплякова учится на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, она поступила в вуз в этом году, предварительно сдав ЕГЭ. Ранее ректор учебного заведения Виктор Садовничий отметил, что не планирует отчислять юную студентку.