РИАМО - 26 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлен момент выписки новорожденных детей в Видновском перинатальном центре.

В кадре видно счастливых молодых мам и малышей, которых в честь Нового года одели в красные конверты в виде сапожек и колпачки. В шутку таких малышей называют «маленькие декабрята».

Видновский перинатальный открылся в 2013 году. Каждый год здесь рожают около 6 тыс. женщин.

Для будущих матерей в регионе работает call-центр «Стань мамой в Подмосковье». Специалисты расскажут о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, запишут на прием к специалисту и окажут другую помощь. Телефон горячей линии: 8 (800) 550-30-03.