РИАМО - 26 дек. Комитет по конкурентной политике Московской области с администрацией городского округа Луховицы проводит торги по продаже здания с земельным участком в селе Григорьевское, сообщает пресс-служба комитета.

Будущий владелец сможет использовать объект для личных или коммерческих целей.

Участок расположен на выезде из населенного пункта, в окружении жилых и коммерческих зданий. Рядом находится производственная ферма плодоовощной продукции «Люксовицы» и Григорьевский сельский дом культуры.

Выставленное на аукцион имущество удачно расположено с точки зрения транспортной доступности. Меньше чем в 3 км проходит Новорязанское шоссе, а рядом расположена автобусная остановка.

Заявки на аукцион принимаются до 31 января на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 58456). Аукцион состоится 2 февраля.