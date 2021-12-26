РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. В центре подмосковного Подольска образовался затор длиной более 2 км в воскресенье вечером, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение затруднено от съезда с Овражного тупика на проспект Ленина и до бульвара Льва Толстого на улице Кирова. Также пробка отмечается и дальше по улице Кирова - от автобусной остановки «Кинотеатр «Родина» до поворота на Октябрьский проспект.

Еще заторы наблюдаются на улицах Высотной, Клемента Готвальда, Стекольникова и других.