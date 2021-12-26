РИАМО - 26 дек. Для подготовки квалифицированных военных кадров Военный комиссариат Московской области ежегодно направляет на обучение в военные образовательные организации Минобороны более тысячи юношей и девушек, сообщает комиссариат.

Для популяризации военного образования министерство обороны России проводит VII Всероссийскую информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!».

Целью акции, которая продлится по 25 января 2022 года, является информирование юношей и девушек о преимуществах и перспективах военного образования, создание у них положительной мотивации к обучению в военных вузах.

Для подготовки офицеров в Минобороны РФ развернута сеть высших военных образовательных организаций, в которую входят три военных учебно-научных центра, 11 военных академий, два военных университета, 11 военных училищ, военный институт и 8 филиалов.

75% научного потенциала Минобороны России сконцентрировано в военно-учебных заведениях.