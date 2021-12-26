РИАМО - 26 дек. В связи с аварией на трансформаторной подстанции рядом с ГосМКБ «Радуга» в Дубне без электричества остались жители Большой Волги, без света и воды - жители левобережной части города, сообщает администрация округа в своей группе в соцсети «ВКонтаке».

Специалисты делают все возможное для устранения аварии в кратчайшие сроки.

По информации «Мособлэнерго», на подстанции, принадлежащей Дубненскому механическому заводу, произошло возгорание. Для электроснабжения жизненно важных объектов направлены передвижные электростанции.