РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. В парке культуры и отдыха имени Талалихина в подмосковном Подольске появилась ледяная горка, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Ледяную горку, которая стала приятным подарком горожанам, установили недалеко от фонтана. Покататься на горке приглашают всех любителей активного отдыха на свежем воздухе.

Также горожане могут посмотреть 12 ледяных скульптур, созданных в рамках фестиваля-конкурса «Сказки планеты Земля» в сквере Поколений. Для создания оригинальных трехметровых фигур понадобилось более 20 т льда и несколько дней работы.

Галерею под открытым небом открывает образ Екатерины Великой, подписавшей 240 лет назад указ об образовании Подольского уезда и придании Подольску статуса города.