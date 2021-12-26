РИАМО - 26 дек. Из-за возгорания на подстанции возникло технологическое нарушение в электрических сетях подмосковной Дубны, сообщается в Twitter-аккаунте «Мособлэнерго».

Подстанция принадлежит Дубненскому механическому заводу. Авария отразилась на электроснабжении всего города.

«Мособлэнерго» направило передвижные электростанции для электроснабжения жизненно важных объектов. В настоящее время ведется оперативная работа по восстановлению подачи электричества.