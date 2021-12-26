РИАМО - 26 дек. Перед покупкой техники с витрины нужно обязательно осмотреть элементы, которые могут испортиться из-за частого использования, сообщил автор и ведущий телепрограммы «Чудо техники» Сергей Малоземов.

«Например, это может произойти у крышки ноутбука из-за частых открытий и закрытий, но это чуть ли не единственный пример. Большинство приборов не могут испортиться, если их использовали в качестве витринного образца», – сказал Малоземов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что именно витринные образцы техники больше всего теряют в стоимости в сезон скидок. В большинстве случаев такой вариант покупки вполне приемлем.

По словам Малоземова, не следует покупать витринные образцы для подарка, такие приобретения нужно делать для себя.

«На мой взгляд, есть только один случай, когда не надо покупать технику с витрины. Этого не стоит делать, если вы хотите ее подарить кому-то на Новый год. Когда вы делаете подарок кому-то, то важен внешний вид», – считает эксперт.