РИАМО - 26 дек. В городском округе Егорьевск при столкновении 2 автомобилей погиб ребенок и пострадал мужчина, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«ДТП произошло в 14:30 в деревне Михали. Произошло столкновение 2 легковых автомобилей», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины произошедшей аварии.

Также 25 декабря на трассе «Урал» в Подмосковье случилось 9 ДТП. Причиной аварий стал сильный снегопад. Пострадавших в данных инцидентах нет.