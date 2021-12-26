РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Огнеборцы проводят проливку и разбирают место крупного пожара в производственно-складских ангарах деревни Большое Толбино городского округа Подольск, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение о пожаре в производственно-складских ангарах на территории «ВНИИСТ-Подолье» поступило в воскресенье в 11:45. Был объявлен ранг пожара «1-БИС», огонь охватил 1,5 тыс. кв. м. Внутри ангаров происходило интенсивное горение, создавалась угроза перекидывания пламени на соседние строения.

Тушение осложнялось сильным порывистым ветром, на подмогу прибыли расчеты из соседних городов. Пострадавших на пожаре нет.

В 12:50 огнеборцы локализовали пожар, в 13:45 – ликвидировали открытое горение.

В настоящее время ведется разбор и проливка места возгорания. На месте ЧП работают 17 единиц техники и 58 человек.