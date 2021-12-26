РИАМО - 26 дек. Глава государства Владимир Путин пошутил, что в новогоднюю ночь будет слушать с родными поздравление президента. Об этом сообщает Газета.ru.

«Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента… поздравление президента», — ответил он на советующий вопрос в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

На этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер планирует встретить Новый год с родными и друзьями.

Также он добавил, что в новогодние каникулы глава государства будет работать с документами.