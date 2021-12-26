РИАМО - 26 дек. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что пуск отечественной гиперзвуковой системы «Циркон» может показать Западу убедительность нот от РФ. Об сообщает Газета.ru.

Об успешном пуске новейшей российской гиперзвуковой ракетной системы «Циркон» заявил глава государства Владимир Путин 24 декабря. Он уточнил, что испытания прошли безупречно.

«Ну, будем надеяться, ноты таким образом становятся более убедительными», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Серийные поставки «Цирконов» планируют начать уже в следующем году.