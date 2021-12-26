РИАМО - 26 дек. Пьяная ссора двух мужчин в квартире в поселке Дубовая Роща в Раменском округе закончилась поножовщиной, сообщили РИАМО в пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Скорая помощь утром 25 декабря доставила пострадавшего 1972 года рождения с колото-резаным ранением живота в Раменскую ЦРБ.

Полицейские в этот же день задержали молодого человека 2000 года рождения по подозрению в нападении. Преступление было совершено в ходе совместного распития алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».