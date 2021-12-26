РИАМО - 26 дек. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, психолог Александр Асмолов считает, что 9-летнему вундеркинду Алисе Тепляковой следует приостановить обучение в МГУ, так как это может привести к нарушениям психического и психофизического развития ребенка. Об этом сообщает Nation News.

Девочка в 8 лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. В декабре ее отец начал конфликт с сотрудниками вуза из-за того, что студентка получила неудовлетворительную оценку на экзамене и в расстроенных чувствах выбежала из аудитории.

Александр Асмолов написал обращение в адрес главы Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерия Фадеева, а также уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и детского омбудсмена страны Марии Львовой-Беловой.

Для психологического здоровья девочки и положительного эмоционального климата в семье Асмолов попросил коллег помочь выйти в профильные госорганы с предложением об приостановке «опасного социально-психологического эксперимента» над ребенком по обучению ее в вузе.

Появилось видео конфликта отца 9‑летней студентки МГУ с сотрудниками вуза>>