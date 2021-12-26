РИАМО - 26 дек. Потепление ожидается в Москве и Подмосковье в последний день 2021 года, а 1 января столбики термометров поднимутся до нуля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В последний день декабря и в новогоднюю ночь столбики термометров будут колебаться от минус 1 до минус 6 градусов, а первым январским днем потеплеет до нулевой отметки», - отметил синоптик в своем Instagram-аккаунте.

Тишковец добавил, что в ночь на 27 декабря в Москве температура понизится до минус 15 градусов, в Московской области – до минус 17 градусов. Днем в столице ожидается минус 7 – минус 9 градусов, в Подмосковье – от минус 6 до минус 11 градусов.

В ночь на 29 декабря могут ударить 25-градусные морозы, а днем будет от минус 8 до минус 13 градусов. Такие показатели на 5-7 градусов ниже климатической нормы конца декабря.