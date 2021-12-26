РИАМО - 26 дек. В Красноармейске госпитализировали мужчину с множественными ранениями шеи, головы и груди, скорая помощь забрала его от кафе в Гранитном проезде, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

Пострадавшим оказался житель Владимирской области 1982 года рождения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину, который напал на оппонента и ранил его в ходе пьяной ссоры.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».