РИАМО - 26 дек. Водителям для передвижения по Москве следует сменить личный автомобиль на общественный транспорт из-за снегопада и гололедицы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Тем, кто все-таки сядет за руль, нужно держать безопасную дистанцию до других машин и строго соблюдать установленный скоростной режим, а также избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты.

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за метели, снежных заносов и гололедицы. В городе действует «желтый» уровень опасности погоды.

Ранее автолюбителей попросили не мешать работе коммунальной техники, которая убирает снег со столичных улиц.