РИАМО - 26 дек. Ряд животных, встречающихся в столице, зимой не впадают в спячку, среди них лисы, ондатры, мышевидные грызуны, кабаны и даже пчелы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Полевые мыши встречаются на территории Москвы довольно часто. Эти грызуны питаются в основном ягодами и семенами растений. Мыши роют норы, имеющие несколько выходов.

Лисы зимой охотятся на птиц и ловят мышей, а также другую мелкую живность. Несъеденную пищу они прячут в надежное место, чтобы вернуться к ней позже. К холодам лиса не меняет окрас шубы, но отращивает теплый подшерсток.

Кабаны в конце лета усиленно питаются, готовясь к зиме. Их шерсть становится более густой и обзаводится теплым подшерстком. В дневное время кабаны отдыхают, а с закатом выходят на поиски еды. Как правило, они предпочитают держаться ближе к водоемам и заболоченным лесам. Зимой кабаны ищут под снегом корни растений, ветки деревьев и сухую траву.

Ондатры строят хатки, напоминающие бобровые плотины. Вход в них расположен под водой, далее следует тоннель, поднимающийся вверх, и гнездовая камера выше уровня воды. Она выстлана мягкой измельченной травой. В хатке есть отдельные камеры, там ондатры запасают корневища тростника, роголистника и другую пищу.

Пчелы тоже не засыпают на зиму. К холодам они начинают готовиться с весны, собирая нектар и производя мед для пропитания роя. Пчелы-рабочие заделывают все щели в улье, чтобы не было сквозняка. С первыми заморозками насекомые собираются в плотный клуб, в центре которого находится матка. Так они греют друг друга за счет активной работы крыльев.