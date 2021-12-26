РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Нападающий игрок из «СКА-Невы» Владимир Барабанов переходит в подольский хоккейный клуб «Витязь», сообщается в группе подмосковной команды в соцсети «ВКонтакте».

Барабанову 24 года, он родился 16 мая 1997 года. Рост 179 см, вес 77 кг. Игрок будет выступать в команде под номером 24.

В ВХЛ в течение четырех сезонов подряд Барабанов играл за питерское «Динамо», став чемпионом ВХЛ и обладателем Кубка Братины 2018 года, также он серебряный призер 2020 года по итогам регулярного чемпионата.

Последний матч с магнитогорским «Металлургом» подольский «Витязь» проиграл. Сейчас подмосковная команда находится на 11 месте в турнирной таблице КХЛ.