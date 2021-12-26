РИАМО - 26 дек. Российское правительство приняло решение о выделении более 140 млрд рублей на создание источника синхротронного излучения «СИЛА». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает «МИР 24».

Указанная сумма будет выделена на реализацию проекта в течение 10 лет. Новый синхротрон-лазер не имеет аналогов в мире. Планируется, что установка «СИЛА» будет по своим характеристикам намного лучше существующих и проектируемых в других странах источников синхротронного излучения.

Возводить синхротрон планируют в подмосковном наукограде Протвино. Установка появится на базе Института физики высоких энергий имени А.А. Логунова. С помощью исследований на синхротроне ученые смогут создавать прорывные био- и нанотехнологии.

Выделенные из бюджета средства также направят на создание экспериментальных станций, лабораторий и ускорительно-накопительного комплекса.