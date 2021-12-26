РИАМО - 26 дек. В ночном пожаре в подмосковной Ивантеевке пострадала семья, выжили шестилетняя девочка с бабушкой, они находятся в реанимации, сообщили РИАМО в администрации городского округа Пушкинский.

Огонь вспыхнул в одном из домов в СНТ «Машиностроитель» минувшей ночью. После ликвидации пожара в доме нашли обгоревшие тела трех человек, в том числе ребенка. Еще двух человек, из которых один ребенок, доставили в больницу с отравлением угарным газом.

«На пожаре погибли ребенок, мама ребенка и дедушка. Шестилетняя девочка с бабушкой сейчас в реанимации. Будет созвана специальная комиссия, которая рассмотрит вопрос о предоставлении жилья пострадавшим», — сказали в пресс-службе.

Местные власти окажут помощь пострадавшей семье. Также в настоящее время в округе проводится усиленная разъяснительная работа с населением по вопросу соблюдения мер противопожарной безопасности.

По факту пожара с погибшими в Ивантеевке возбудили уголовное дело. По версии СК, к возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнем или замыкание проводки.

Кроме того, причины и обстоятельства произошедшего устанавливает Пушкинская городская прокуратура.