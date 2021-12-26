РИАМО - 26 дек. Президент России Владимир Путин сообщил, что страна может по-разному ответить на расширение НАТО на восток, передает Nation News.

«Это (ответ на действия НАТО – ред.) зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что в случае дальнейшего расширения Североатлантического альянса Россия может реализовать один из нескольких сценариев ответных действий.

Президент обратил внимание на то, что Россия предложила США гарантии стратегической безопасности для достижения результата в рамках дипломатических отношений, а не чтобы что-то заблокировать. Кроме того, РФ продолжит настаивать на юридическом закреплении договоренностей с Вашингтоном и странами-участницами НАТО.