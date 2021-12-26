РИАМО - 26 дек. Грузовик порвал контактную сеть на улице Дурова в центре столицы, где находится театр зверей «Уголок дедушки Дурова». Из-за этого в данном районе задерживаются трамваи №№7 и 50, сообщает «Вечерняя Москва».

По информации столичного Дептранса, из-за повреждения сети трамвайные маршруты временно изменены. Так, со стороны станции метро «Красносельская» трамваи ходят до станции МЦД Каланчевская, а со стороны метро «Белорусская» и «Новослободская» — до остановки «МИИТ».

Пассажиров призвали внимательно слушать объявления в салоне трамваев.