РИАМО - 26 дек. Пожарные потушили открытый огонь в здании на территории промзоны в подмосковном Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре в нежилом здании на Промышленной улице в деревне Большое Толбино поступила в ведомство в 11:45. Ликвидировать открытое горение удалось в 13:45. Огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. м.

На месте происшествия работают 17 единиц техники и 58 человек.